تباين ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بأسوان حول مادة اللغة العربية

رصد موقع" صدى البلد " انطباعات وردود الأفعال التي تباينت بين الطلاب عقب أدائهم امتحان اليوم الأحد لمادة اللغة العربية، ضمن سلسلة إمتحانات التانوية العامة .

فقد أشار عدد من الطلاب إلى أن الامتحان جاء بشكل جيد ، فيما توجد بعض النقاط في الأسئلة كانت في مستوى الطالب الفوق المتوسط ، وبعض منها يحتاج لوقت طويل وتركيز أكبر.

الثانوية العامة

بينما قال بعض الطلاب إلى أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ورغم أن الأسئلة تحتاج إلى وقت طويل إلا أن الامتحان بشكل عام مقبول وفى مستوى الطالب المتوسط .

وأوضح طلاب آخرين إلى أن الإمتحان كان فيه النحو توجد به بعض الصعوبات ، وكان يحتاج لوقت للتفكير والاستذكار حتى يتم الوصول للإجابة النموذجية المطلوبة على الوجه الأكمل .

وكان قد انطلق ماراثون الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمرور الميدانى لتفقد عدد من لجان الإمتحانات ، والتى تستمر حتى 13 يوليو القادم بإجمالى 26 لجنة رئيسية تضم 7779 طالب وطالبة بمختلف المدارس على مستوى الإدارات الخمس.

وخلال جولته التفقدية داخل مدرستى أسوان الثانوية التجريبية للبنات والتى تضم 509 طالبة داخل 26 لجنة فرعية ، والعقاد الثانوية العسكرية بنين والتى تضم 427 طالب داخل 22 لجنة فرعية ، بمرافقة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم .

واطمئن اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية ، بالإضافة إلى الإطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب .

امتحانات

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان .

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الإستعدادات المسبقة للإمتحانات ، بجانب تشكيل غرفة عمليات إمتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية .