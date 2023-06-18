الوزراء: طرح 32 شركة بالبورصة وسنبدأ في الإعلان عن ذلك قرييًا|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، أن الدولة تعمل على تعزيز شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية ifc ، مع الاستفادة من رأس المال الخاص وتعزيز الاستقرار معلقاً: "ننطلق إلى العمل معاً بالتعاون مع الأطراف المعنية" .



وقال “مدبولى” خلال مؤتمر صحفي، إننا نشهد حدثًا الآن في خطة الحكومة خاصة بطروحات ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري .



وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك 32 شركة تم طرحها في البورصة وسنبدأ في الإعلان عن ذلك قرييا.



وأشار إلى أننا نضمن استدامة وحوكمة المنظومة على مدار تطوير شراكة مع البنك الدولى ومصر على مدار 5 سنوات، منوهًا إلى أننا أصبح لدينا وحدة لتقييم الأصول بمجلس الوزراء مسئولة عن تنفيذ البرامج المختلفة



وأوضح أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ ما يتم ببرنامج الطروحات ومشاركة القطاع الخاص بالتنمية.