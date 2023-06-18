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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القليوبية: غياب 403 طلاب عن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية غياب 403 طلاب عن امتحان مادة اللغة العربية  لطلاب المرحلة الثانوية بشعبتيها العلمية والأدبية.


وكشفت مديرية التربية والتعليم  أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى بخصوص امتحان مادة اللغة العربية اليوم، مشيرة إلى أن الامتحان كان سهلا وجاء فى مستوى الطالب المتوسط.

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من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه جري الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر ، مضيفا أنه جرى التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان.

ولفت إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان.


وأضاف الهجان، انه وجه رؤساء المدن والأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس، والاستمرار في تنفيذ الحملات على الباعة الجائلين، ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الإزعاج، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بمراقبي ومشرفي اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.


من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن نحو 48886 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان. 


وأشارت إلى أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان..

القليوبية التربية والتعليم الثانوية العامة التأمين الصحي اللغة العربية هيئة التأمين الصحي رؤساء اللجان

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