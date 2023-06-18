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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن الخسائر الأوكرانية في الحرب

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية دمرت دبابتين من طراز برادلي الأمريكية خلال هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح كوناشينكوف، في بيان لوزارة الدفاع الروسية بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه الاتجاهات يوجنودونتسك وزابوروجيا على مدار اليوم 380 جنديًا أوكرانيًا و35 دبابة و33 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك دبابتان من طراز برادلي الأمريكية، بالإضافة إلى 38 مركبة قتالية مصفحة، من بينها حاملة الجنود المدرعة من طراز سترايكر ومدفع هاوتزر دي -20".

وأضاف كوناشينكوف أن الطيران والمدفعية الروسية دمرت ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا في اتجاه كراسنوليمانسك خلال اليوم، كما أوقفت أنشطة مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "صدت مجموعة القوات الجنوبية الروسية خلال اليوم الماضي 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك".

كما صدت القوات المسلحة الروسية أيضًا هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهات زابوروجيا ويوجنو دونيتسك ودونيتسك، ما أدى إلى تدمير ما يصل إلى 210 جنديًا أوكرانيًا في اتجاه دونيتسك، بالإضافة إلى أكثر من 200 جندي و33 دبابة خلال الهجوم، ولفت البيان إلى أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم آخر في اتجاه زابوروجيا.

وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت أيضا مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 123 بالقرب من قرية كيزوميس بمنطقة خيرسون.

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