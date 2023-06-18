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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وصية مؤثرة لـ حاج سوري قبل وفاته بـ3 ساعات في مكة المكرمة

صورة الحاج السوري
صورة الحاج السوري الذي توفي في مكة المكرمة

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصية صوتية مؤثرة من حاج سوري قبل 3 ساعات من وفاته في مكة المكرمة حيث قدم لأداء مناسك فريضة الحج. 

نشرت وسائل إعلام سورية وصية الحاج ويدعي"محمد حامد"، قائلا مخاطبا ابنه: “بسم الله الرحمن الرحيم، يا محمود يا ابني، الله يعطيك العافية”.

وصية حاج 

وتابع الحاج السوري مخاطبا ابنه قبيل وفاته في مكة: “يا ابني إن متت، الموت حق، أنا مسامح جميع أمة محمد، جميع أمة محمد مسامحهم وإذا حد قال لكم إنه لي دين عند بيكم، وفوه، وأنا رضيان عنكم يا با اني، سامحني انت وأخواتك، وأمك وخالتك”. 

وواصل الحاج السوري وصيته: “أنا الحمد لله يا ابني بتشكرك وبتكشر أخواتك، والموت حق، وانت مكفل بالجامع من بعدي، انت واخواتك بتبيعوا الأراضي اللي حوالين الضيعة وبتكملوا الجامع يا بانتي ما تشحدوا من حدا”. 

وأكمل الحاج في وصيته الهاتفية قبيل وفاته: “والدار اللي اسا عمرتها هذه وقف لوجه الله، ما بتاخدوا إيجار، ودار الجامع بتضل للجامع، والبنات  ما بتحرموهن من حقن، الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته”. 

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