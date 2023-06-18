لميس جابر: تراهنت مع يحيى الفخراني على زوال حكم الإخوان

قالت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، إنها تراهنت مع زوجها الفنان يحيى الفخراني على زوال حكم الإخوان.



وأضافت جابر خلال حلولها ضيفة مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "قولت لزوجي الإخوان هيكملوا سنة بالعافية بعد شهر واحد من حكم الإخوان".

منطقة غمرة



وتابعت: "في يوم كنت ماشية عند منطقة غمرة لاقيت نفسي ماشية في حتة وعلى الجانب جبال من القمامة، قولت الإخوان دول مسكوا حاجة مش عارفين هشتغل إزاي".



واستكملت: "تأكدت أن الإخوان لا يفهمون أي شيء في إدارة البلاد نهائيًا، وبدأت المشاكل في الكهرباء والبنزين وغيرها".



وأردفت: "يحيى قالي دول قاعدين 50 سنة ومش هيمشوا دلوقتي ومسنودين من الخارج".