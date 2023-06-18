حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة كابلات كهربائية في المقطم

قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية في المقطم.



وكانت، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم ، حال إستقلال أحدهم سيارة نقل "ملكه" محمل عليها كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 100 كيلو جرام ، وبحوزتهم (فرد خرطوش "عدد من الطلقات لذات العيار" لودر قيادة أحدهم – مقص – منشار ذات مقبض حديدى – أجنة حديدية – مبلغ مالى) وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من داخل قطعة أرض كائنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.