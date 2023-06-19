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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات والأراضي بشبرا الخيمة والخصوص.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة لمعاينة عدد من قطع الأراضي المقترحة لإقامة مدارس لتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بالعملية التعليمية من خلال إنشاء المدارس التعليمية للقضاء على مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول وإلغاء نظام الفترات بالمدارس وإنشاء مستشفيات ومجمعات للخدمات وجراجات ومواقف سيارات ومحلات تجارية للشباب.

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وقام المحافظ بمعاينة قطعة أرض بمدينة الخصوص بشارع الترعة الكردية، وذلك كمقترح لإقامة مجمع مدارس كبير يضم فصول للمراحل الدراسية المختلفة (ابتدائي،إعدادي ،ثانوي) للمساهمة في حل مشكلة الكثافة الطلابية في المدينة.


كما تفقد المحافظ قطعة أرض مجاورة بنفس المنطقة بحوض الحسينية بالخصوص مقترحة لإقامة مستشفى مركزي لمدينة الخصوص تسع أكثر من 200 سرير، حيث أكد المحافظ أن الدولة لا تألو جهدا في توفير الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين للعيش في حياة كريمة، وخلال الجولة إلتقى المحافظ بمواطني المنطقة والذين أعربوا عن سعادتهم بإقامة المستشفى ومجمع المدارس.

 

وأكد لهم أن المدينة ستشهد طفرة كبيرة في الخدمات خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة المحافظة وحرص الدولة على استغلال الأراضي وتخطيطها حضاريا بما يتناسب مع التنمية الشاملة في قطاع البنية التحتية التي تشهدها المحافظة. 


وتابع الهجان الجولة بتفقد قطعتين أرض بمحور الخصوص الجديد ويتم إستغلالها بشكل غير حضاري وعشوائي لا يتناسب مع حجم التطوير الذي شهدته المنطقة، لإقامة سوق حضاري جملة وقطاعي حيث وجه المحافظ مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية بالرفع المساحي لقطعة الأرض لاستغلالها في إنشاء حملة السيارات للوحدة المحلية لمدينة الخصوص، بالإضافة إلى إنشاء جراج عمومي بشكل حضاري وحضانة سيارات تتبع وزارة الداخلية لتجميع السيارات التي لها ضبط قضائي .


وعلى صعيد آخر تفقد الهجان قطعة أرض على الطريق الدائري بمنطقة مسطرد مقترحة لإقامة مستشفى يخدم أهالي المنطقة، ووجه المحافظ أيضا بعمل الرفع المساحي ودراسة أنسب المشروعات التي يحتاج إليها المواطنين في المنطقة، مؤكدا أن الهدف من الجولة هو معاينة تلك الأراضي غير المستغلة لاستغلالها في إقامة مشروعات تعود بالنفع على المواطنين وتحسين معيشتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم أيضا لينعموا بالعيش في حياة كريمة .

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