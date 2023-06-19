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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟.. علي جمعة يكشف أسراره العظيمة

لماذا سمي يوم عرفة
لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ يقترب يوم التاسع من ذي الحجة ويكثر البحث عن يوم عرفة وفضله وسبب تسميته بهذا الاسم، والأعمال التي يدرك بها عشر ذي الحجة الأوائل. 

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن في تسمية يوم عرفة بهذا الاسم كلام كثير منه:

أن آدم عندما نزل من جنته سواء أكانت في السماء أو في الأرض. تعرَّف على حواء في هذا المكان. وهذا يشير إلى قِدم ذلك المكان، وتلك المشاعر من القِدم من أول الخليقة. وهو يتناسب مع وصف الله سبحانه وتعالى لهذه الأماكن بالقداسة والحرمة وطلب صريح قال تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}.

وطلب صريح من إبراهيم لربه بركة هذا المكان كله كأن هذا المكان مَرْضي عليه من الله وعليه تنزل الرحمات منذ خلق الله تعالى الخلق.

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أعمال الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة 

وحول أعمال الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أكد الدكتور علي جمعة أن سيدنا رسول الله ﷺ أوصانا بوظائف عدة في تلك الأيام نتعرض لها، حتى نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى منها: صيام التسع منها، كثرة الذكر، وتلاوة القرآن، والتهليل والتكبير والتحميد، والصدقة، فإن العمل فيها أعظم من الجهاد في سبيل الله. 

واستدل بما قَالَه رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ ». -يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ- قَالَ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ: «وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلاً خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ». [مسند أحمد] 

وورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلاَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ ». [مسند أحمد]

دعاء يوم عرفة 

ودعا علي جمعة قائلا: نسألك اللهم مع غروب شمس يوم عرفه أن تغفر لنا كما غفرت لحجيج بيتك الحرام. اللهم لك الحمد كله، ولك الكمال كله، ولك الجلال كله، ولك التقديس كله، اللهم اغفر لنا جميع ما أسلفناه، واعصمنا فيما بقى ، وارزقنا عملا صالحا ترضى به عنا يا ذا الفضل العظيم .

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