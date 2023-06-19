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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ننشر نص كلمة رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

ألقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة بمناسبة  إنتهاء دور الإنعقاد الثالث ، قائلاً خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن: نحن نختتم اليوم أعمال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الأول، أؤكد لكم بصراحة ووضوح أن مجلسكم الموقر كان أهلاً للأمانة التي وضعها الشعب على عاتقه ، إذ استطاع بجدارة أن يرسخ مكتسبات هامة في طريق العمل البرلماني .

وأشار" عبدالرازق" إلى أن  نواب المجلس على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية ، على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها ، ومستجدات الواقع ومتطلباته، والتي تحتم علينا العمل سوياً لدعم استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة والحفاظ على ثوابت الدولة التي أرسى دعائمها وصاغ ملامحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في كلمته  : لقد شهد مجلسكم الموقر نشاطاً دءوباً ، سواء داخل اللجان النوعية ، أو خلال الجلسات العامة ، واستطاع بعون الله وتوفيقه أن ينجز كافة مشروعات القوانين التي عرضت عليه مشيرا أن المجلس قام بدوره الرقابي على أكمل وجه في إطار الأدوات التي كفلها له الدستور. حيث كشفت التجربة عن نجاح المجلس في ممارسة نوع من الرقابة التشاركية التعاونية التي أثبتت فعاليتها في تحقيق أهدافها.

وأشار رئيس المجلس إلى أنه انطلاقا من اختصاصه الدستوري بالدراسة والاقتراح ، بادر المجلس بدراسة عدد من القضايا والمشكلات التي توليها الدولة أهمية كبيرة، واقترح العديد من التوصيات لمعالجتها ، وقام بإرسالها لفخامة السيد رئيس الجمهورية ، فأصدر سيادته توجيهاته بتنفيذها.


وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  لقد أدى المجلس رسالته من تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والتعاون والتنسيق الفعال مع المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية والاقليمية ، وتأكيد الوجود المصري الفعال في المحافل الدولية .

وقال "عبدالرازق ": ونحن ننهي أعمال دور الانعقاد الثالث لابد أن أشيد بالتعاون البناء والمثمر بين مجلسكم ومجلس النواب برئاسة شيخ من شيوخ القضاة الدستوريين اخي وصديقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر الذي ما ترك مناسبة الا واشاد فيها بهذا التعاون وبدور مجلس الشيوخ، فلسيادته ولمجلس النواب الموقر مني ومنكم التحية والاحترام اللائقين بمقامهما الرفيع.

وأشاد " عبدالرازق "  بجهود الحكومة ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، على تعاونها الوثيق مع المجلس ، وأخص بالتحية  المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الوزير الخلوق العالم الذى ادى باقتدار  دوره السياسى والقانونى فى التنسيق بين الحكومة والمجلس فجعل التعاون البناء عنوانا بارزا لعلاقة الحكومة بالبرلمان، كما أحيي السادة الوزراء الذين حرصوا على الحضور والمشاركة الفاعلة في مناقشات المجلس سواء فى اجتماعات اللجان النوعية أو الجلسات العامة.

وتوجه رئيس الشيوخ بالشكر  للأمانة العامة للمجلس، وعلى رأسها المستشار محمود عتمان، الأمين العام للمجلس، الذي عكس نموذجاً للإخلاص والتفاني في العمل في قيادته لجميع العاملين بالمجلس الذين تفانوا من أجل إنجاح العمل البرلماني بالشكل المشرف الذى نتباهى به اليوم .

كما توجه رئيس المجلس  الشكر والتقدير لرجال الإعلام والصحافة لدورهم البارز فى متابعة ونقل أعمال المجلس بصدق وأمانة  وتابع : والشكر موصول أيضاً للسادة ضباط وأفراد شرطة مجلسى النواب والشيوخ الذين يواصلون العمل ليل نهار بجهد وإخلاص ، ونسأل المولى سبحانه وتعالي التوفيق والسداد.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ دور الإنعقاد الثالث الجلسة العامة الفصل التشريعي الأول

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