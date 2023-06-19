محافظ قنا يوجه بتذليل المعوقات بكافة المناطق الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن تطوير قطاع الصناعة وتنمية الاستثمار، يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، وأن المحافظة تستهدف التحرك على أرض الواقع للتعرف على حجم التحديات التي تواجه المستثمرين، وإيجاد حلول جذرية لها، بهدف دفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى وكذلك التصدير للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمحافظ قنا ، مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين "هوّ" بمركز نجع حمادي، و"الكلاحين" بمركز قفط ، والمنطقة الحرة العامة بقفط، فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها معهم لتذليل التحديات التي قد تقابلهم، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه أحد الركائز الأساسية للتنمية الإقتصادية الشاملة.

حضر اللقاء كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حموده السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، ومديرى المناطق الصناعية وممثلى شركات المرافق ومسئولى الأجهزة المعنية بملف الاستثمار، وعدد كبير من المستثمرين.

واستمع محافظ قنا، إلي مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع، موجها مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصرى.

وأكد محافظ قنا، أن جميع الأجهزة التنفيذية لا تألو جهدا فى تقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى.

من جانبهم، قدم المستثمرين، الشكر لمحافظ قنا لما لمسوه من اهتمام كبير لمطالبهم، وحرصه على وضع حلول عاجلة لها وهو ما دفعهم للإقبال على الاستثمار والتوسع فى مشروعاتهم داخل المناطق الصناعية بمحافظة قنا.

يذكر أن محافظ قنا منذ توليه مهام منصبه، حرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم، وحجم التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حفاظاً على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.