الصيف على الأبواب.. نصائح وتحذير من الأرصاد للمواطنين

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس، خاصة بعد موجات سابقة من التقلبات الجوية والعواصف الترابية.

استقرار حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا في حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي، مضيفة أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على الأجواء اختلفت، وأصبحت مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط، وهذا أدى إلى إنخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى، تتراوح بين 32_33 درجة مئوية، مؤكدة أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا يساعد على وجود السحب التي تحجب جزءاً من أشعة الشمس.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الطقس يكون حاراً نهاراً، و معتدل تماماً خلال فترات الليل ، منوه إلى أن هناك نشاطا نسبيا للرياح غير المثيرة للرمال.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أنه يجب الحذر الشديد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، متابعة: "يفضل يكون معايا غطاء للرأس خلال فترة الظهيرة ، للحماية من أشعة الشمس المباشرة".

وقالت منار غانم، إن الأربعاء القادم هو البداية الفلكية لفصل الصيف، مؤكدة أن الشعور بدرجات الحرارة العالية يكون خلال فترات الظهيرة.

كتل هوائية شمالية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة بسبب التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، فضلا عن وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وبالتالي حجب جزء من أشعة الشمس خلال فترات النهار، وهذا ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الحالة الجوية التي نشهدها مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ومن المتوقع اليوم وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض السواحل الشمالية للبلاد غير مؤثرة تماما على النشطة اليومية.

وأضافت «عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية »، في تصريحات تليفزيونية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل بين 32 و33 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية، أما جنوبي الصعيد وسيناء نشهد طقس شديد الحرارة، وذلك خلال فترات النهار.

وتابعت، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، ويزداد الشعور بذلك في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر، موضحة أن الأجواء معتدلة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية، ونشهد نشاط نسبي للرياح على مدار الأسبوع تتراوح سرعته بين 30 و35 كيلومتر على الساعة مع الكتل الهوائية الشمالية يساعد في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، محذرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، إذ يزداد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي الشعور بقيم حرارية أعلى من التي يتم إقرارها يوميا، كون درجات الحرارة المقررة تكون المتوقعة في أماكن تواجد الظل.

ووجهت «غانم»، المواطنين بضرورة ارتداء غطاء للرأس بهدف الحماية من أشعة الشمس المباشرة خاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 مساء حتى الساعة 3 أو 4 عصرا، كون تلك الفترة تسجل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، مؤكدة على ضرروة تناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل فضلا عن التواجد في أماكن جيدة التهوية، إذ يوجد هناك ارتفاع تدريجي في نسب الرطوبة كون الكتل قادمة من جهة البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية مستقرة على معظم المحافظات ولا يوجد رياح مثيرة للأتربة والرمال.

حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يشهد فرص أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري وأيضا جنوب سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،ويكون الطقس خلال ساعات الليل، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس وتحديدا فترة الظهيرة، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة،ويشهد الطقس اليوم، نشاط للرياح أيضا على بعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا.