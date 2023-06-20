أخبار السيارات |أسعار هيونداي توسان الجديدة..5 أنواع هاتشباك "زيرو"تبدأ من 365 ألف..سيارة كهربائية بديلة للبنزين "اعرف سعرها" في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتمتع السوق المصري بالعديد من طرازات شركة هيونداي، عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، التي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية المقدمة، بالإضافة إلى عنصر التصميم الخارجي بين اطلالة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وابرزها النسخة "توسان".

يتابع الكثير الاخبار الخاصة بالسيارات الكهربائية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة خلال الفترة الاخيرة، لما تقدمة من تكنولوجيا متطورة، واداء مميز ايضا، بالاضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، ونقطة مهمة وهي توفير استهلاك الوقود في ظل تغيرات وارتفاع اسعار البنزين حول العالم.

يضم السوق المصري الكثير من سيارات الهاتشباك، والتي تلقى اقبال كبير نسبة إلى ابعادها الخارجية المناسبة، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات "هاتشبك" مع سعر رسمي يبلغ 365 ألف جنيه.

مازالت السيارة بي واي دي F3، هي ارخص سيارة صينية أوتوماتيك في السوق المصري، على الرغم من طرحها محليًا بناقل حركة مانيوال يتم تقديمه للفئة الاولى، وتعتبر هذه النسخة من اشهر الاصدارات الاعتمادية المقدمة من الصانع الصيني، والتي تحمل الكثير من التجهيزات مع تصميم خارجي من فئة السيدان.

تقدم شركة ام جي MG الصينية، باقة من السيارات المتنوعة سواء من فئة السيدان مثل النسخة MG5 و MG6، بالاضافة إلى فئة الكروس أوفر الرياضية ومنها MG ZS، إلى جانب السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV والتي تشمل السيارة RX5 و HS.

تمكنت شركة فولكس فاجن الألمانية وعملاقة تصنيع السيارات، من تحقيق شعبية واسعة حول العالم، لما تقدمة من طرازات متنوعة سواء من فئة السيدان والهاتشباك والرياضية SUV، بالاضافة إلى امتلاك تاريخ عريق وحافل بالنجاحات.

تقدم شركة هافال الصينية العديد من السيارات الرياضية داخل السوق السعودي، ومنها النسخة جوليان موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث يتم طرحها عبر 4 فئات من التجهيزات وهم كومباكت وبيسيك، بالاضافة إلى الفئة أكتيف، والفئة عالية التجهيزات جوليان بريميوم.

شهدت القائمة السعرية لسيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية، زيادات سعرية جديدة خلال الايام الماضية، شملت جميع الاصدارات المطروحة بالسوق المصري، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام اكليبس كروس موديل 2023، التي تقدم عبر 4 فئات من التجهيزات.