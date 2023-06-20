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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |أسعار هيونداي توسان الجديدة..5 أنواع هاتشباك "زيرو"تبدأ من 365 ألف..سيارة كهربائية بديلة للبنزين "اعرف سعرها" في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أسعار هيونداي توسان الجديدة في مصر .. صور

يتمتع السوق المصري بالعديد من طرازات شركة هيونداي، عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، التي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية المقدمة، بالإضافة إلى عنصر التصميم الخارجي بين اطلالة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وابرزها النسخة "توسان".

 

سيارة كهربائية بديلة للبنزين .. اعرف سعرها في مصر

يتابع الكثير الاخبار الخاصة بالسيارات الكهربائية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة خلال الفترة الاخيرة، لما تقدمة من تكنولوجيا متطورة، واداء مميز ايضا، بالاضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، ونقطة مهمة وهي توفير استهلاك الوقود في ظل تغيرات وارتفاع اسعار البنزين حول العالم.

 

5 سيارات هاتشباك "زيرو" بالسوق المصري .. تبدأ من 365 ألف جنيه

يضم السوق المصري الكثير من سيارات الهاتشباك، والتي تلقى اقبال كبير نسبة إلى ابعادها الخارجية المناسبة، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات "هاتشبك" مع سعر رسمي يبلغ 365 ألف جنيه.

 

سعر أرخص سيارة سيدان "أوتوماتيك" في مصر .. وصلت كام ؟

مازالت السيارة بي واي دي F3، هي ارخص سيارة صينية أوتوماتيك في السوق المصري، على الرغم من طرحها محليًا بناقل حركة مانيوال يتم تقديمه للفئة الاولى، وتعتبر هذه النسخة من اشهر الاصدارات الاعتمادية المقدمة من الصانع الصيني، والتي تحمل الكثير من التجهيزات مع تصميم خارجي من فئة السيدان.

 

قائمة بأحدث أسعار سيارات MG في مصر .. صور

تقدم شركة ام جي MG الصينية، باقة من السيارات المتنوعة سواء من فئة السيدان مثل النسخة MG5 و MG6، بالاضافة إلى فئة الكروس أوفر الرياضية ومنها MG ZS، إلى جانب السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV والتي تشمل السيارة RX5 و HS.

 

سعر فولكس فاجن باسات 2023 بالسوق المصري .. صور

تمكنت شركة فولكس فاجن الألمانية وعملاقة تصنيع السيارات، من تحقيق شعبية واسعة حول العالم، لما تقدمة من طرازات متنوعة سواء من فئة السيدان والهاتشباك والرياضية SUV، بالاضافة إلى امتلاك تاريخ عريق وحافل بالنجاحات.

 

سعر هافال جوليان موديل 2023 في السعودية .. صور

تقدم شركة هافال الصينية العديد من السيارات الرياضية داخل السوق السعودي، ومنها النسخة جوليان موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث يتم طرحها عبر 4 فئات من التجهيزات وهم كومباكت وبيسيك، بالاضافة إلى الفئة أكتيف، والفئة عالية التجهيزات جوليان بريميوم.

 

اعرف الأسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

شهدت القائمة السعرية لسيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية، زيادات سعرية جديدة خلال الايام الماضية، شملت جميع الاصدارات المطروحة بالسوق المصري، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام اكليبس كروس موديل 2023، التي تقدم عبر 4 فئات من التجهيزات.

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