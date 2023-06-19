أخبار السيارات | سعر أرخص عربية من هيونداي في مصر.. أسعار 5 سيارات سيدان زيرو بمتوسط 500 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
سعر أرخص سيارة من "هيونداي" في مصر .. موديل 2024
تقدم شركة هيونداي العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، حيث طرحت مؤخرًا نسختين تحمل موديل 2024 وهم النترا HD، والنسخة اكسنت RB، والتي تعد هي ارخص سيارة مقدمة من الصانع الكوري الجنوبي محليًا.
بزيادة تصل لـ160 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة للسيارة الرياضية تويوتا فورتشنر 2023
شهدت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، زيادة سعرية خلال الفترة الأخيرة شملت جميع الفئات، وذلك بقيمة تتراوح بين 60 ألف جنيه و 160 ألف جنيه، وبذلك أصبحت السيارة تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى.
اركب أفخم سيارة SUV تقدمها BMW في مصر .. اعرف سعرها الآن
تعد السيارة BMW X7 من أفخم إصدارات الصانع الألماني المخضرم، والتي تأتي بتصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية SUV، حيث يتم طرحها داخل السوق المصري، عبر فئة واحدة من التجهيزات، والتي تشمل حزمة من القدرات الفنية والتقنية عالية الأداء.
سعر فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 .. صور
تمتلك شركة فولكس فاجن الألمانية، شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية والمحلية، نسبة إلى تاريخها العريق، واصداراتها المتنوعة، سواء من فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، ولعل من أبرز إصدارات هذه الفئة هي النسخة تيجوان موديل 2023.
بمتوسط 500 ألف جنيه.. أسعار 5 سيارات سيدان "زيرو" في مصر
يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، وهو ما أدي لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
أسعار ام جي 5 الجديدة بالسوق المصري .. صور
تقدم السيارة ام جي 5 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان عبر 3 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من 649.990 جنيه للفئة الاولى STANDARD، وتعد هذه النسخة هي ارخص اصدار بين موديلات MG المطروحة في مصر.
OMODA & JAECOO تخطط لإطلاق أولى سياراتها في السعودية.. تفاصيل
تخطط شركة "OMODA & JAECOO" العالمية المتخصصة في صناعة المركبات الصينية، لإطلاق أول إصداراتها في السوق السعودي، خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024، وهي السيارة الكهربائية التي تحمل اللقب "OMODA 5 EV".
أغلى سيارة فى مصر .. اعرف بكام
يضم السوق المصرى للسيارات ، العديد من الطرازات الفارهة والمرتفعة فى السعر بشكل كبير ، ولكن عندما نتحدث عن أغلى سيارة فى مصر ، الجميع لا يتوقع بأنها ستكون السيارة الاشهر على الاطلاق من العلامة الالمانية مرسيدس مايباخ .