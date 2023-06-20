ميمي جمال تكشف اللحظات الأخيرة في حياة الفنان حسن مصطفى.. فيديو

كشفت الفنانة ميمي جمال، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة زوجها الفنان الراحل حسن مصطفي، قائلة "هو كان في العناية المركزة وانا كنت واخدة اوضة في المستشفي عشان الزيارة كانت ممنوعة منه فكنت انا استقبل الناس .. وبعد ما خرج من العناية جابوه في الاوضة جمبي وهو كان علي السرير وانا علي الكنبة".

وأضافت "ميمي جمال" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن بعد خروجه من العناية المركزة ووضعه في غرفة أخري قام بطلب اكل كومبوت فاحضرت له وأكل وبعدها شرب المياة وطلب منها الجلوس بجواره، فجلست ووضعت يدها علي خدها، فقال لها "شيلي إيدك من علي خدك .. الأيام الجاية هتعملي كده كتير".

وتابعت الفنانة ميمي جمال، أن بعد ذلك أسند رأسه الي الخلف ولم يتحدث مرة أخري وفاضت روحه، وعلمت بذلك عندما كانت تحادثه ولم يقوم بالرد عليها.