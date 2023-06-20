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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميمي جمال: قعدت في البيت بعد وفاة جوزي لمدة 6 سنين.. فيديو

ميمي جمال
ميمي جمال

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها شعرت بالحزن والوحدة بعد وفاة جدتها ثم والدتها ثم أخيها ثم زوجها في النهاية، مشيرة إلى أن بعد وفاة زوجها أصبحت هي وبناتها فقط ولم يصبح لهم أحد.

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وأضافت "ميمي جمال" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن بعد وفاة زوجها جلست في المنزل لمدة 6 سنوات ولم تقوم بأي أعمال فنية، معلقة "انا بقيت قاعدة وشايفه أنه قاعد معايا في البيت .. وانا من النوع اللي لما بحزن بحزن أوي".

وتابعت ميمي جمال، أن عندما أرادت أن تعود للعمل الفني مرة أخري بعد انقطاعها لمدة 6 سنوات شعرت وكأنها تعود بوجه جديد وليس فنانة لها مكانة اجتماعية خاصة.

اعمال فنية الفنان حسن مصطفى الفنانة ميمي جمال الحياة الفضائية برنامج واحد من الناس

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