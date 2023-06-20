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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفي قمر يرحب بـ بشري في "أولاد حريم كريم"

بشري
بشري

أعلن الفنان مصطفي قمر بإنضمام الفنانة بشري لفريق عمل فيلم أولاد حريم كريم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وشارك مصطفي قمر صورا لهما، وعلق:"اهلا بيكي يابشري في اولاد حريم كريم".

يواصل صناع فيلم “ أولاد حريم كريم “من بطولة مصطفي قمر تصوير العمل ، تمهيدا لعرضه فور الانتهاء من تصويره . 

وتسعي الجهة المنتجة إلي عرضه هذا العام خلال موسم الصيف ، وقد وضعت موعد مبدئي أغسطس القادم . 

 وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

 

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

العمل من المقرر ان تدور احداثه حول التباين الملحوظ بين تفكير الاجيال ، وعلاقة الاباء بالأبناء . 

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، ، ريهام عبد الغفور ، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

بشري

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