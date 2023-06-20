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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارسيلور ميتال الجبيل السعودية ترغب في توسيع استثماراتها بمصر| تفاصيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة ارسيلور ميتال الجبيل السعودية برئاسة جابرييل مونتى الرئيس التنفيذى للشركة والتي تعد من الشركات الرائدة إقليميا في مجال تصنيع خطوط أنابيب البترول والغاز ، حيث تم بحث دعم سبل التعاون بين الجانبين خاصة فى مجال توريد المهمات فى ظل رغبة قوية من الشركة للتوسع في أعمالها في مصر.


وخلال اللقاء أكد الملا أن المناخ الاستثماري الجاذب الذى تتمتع به مصر حالياً يحفز مختلف الشركات العالمية على التوسع فى عملياتها فى مصر ، مشيراً إلى أن منظومة التكامل والترابط التى نجح قطاع البترول المصرى فى ارسائها فى صناعة البترول والغاز فى المنطقة توفر تنوعا فى الإمكانات والخبرات ما يسهم فى سهولة أداء الشركات لعملياتها فى المنطقة.

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واستعرض الوفد خلال اللقاء برنامجاً طموحاً لزيادة القيمة المضافة من عمليات الشركة فى مصر من خلال تحقيق أقصى استفادة من القرب الجغرافى بين الدولتين مصر والسعودية وتوفير خطوط أنابيب لنقل المقطرات والمصنعة من الصلب وفقاً لمواصفات المعهد الأمريكى للبترول ، بالإضافة إلى توفير خدمات ما بعد البيع من قبل الشركة ، وأشاروا إلى أن الشركة نجحت فى الفوز فى المناقصة الأخيرة لشركة بتروبل وتعمل حالياً فى توريد خطوط الأنابيب مع عدة شركات تابعة لقطاع البترول وقامت بتوريد حوالى 47 ألف طن من خطوط الأنابيب منذ عام 2018.
 

حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمحاسب أشرف عبد الله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس أحمد مصطفى نائب رئيس الهيئة للإنتاج.

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