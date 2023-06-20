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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من العيار الثقيل.. الكشف عن اسم صفقة الزمالك المنتظرة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة مدوية بشأن تدعيمات نادي الزمالك للموسم الجديد 2023-2024.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامج “جمهور التالتة” المقدمة عبر قناة “أون تايم سبورتس”:" تحدثت عن صفقة هتعجب جمهور الزمالك جدا جدا إذا تمت والناس بدأت تسأل ما هي الصفقة المنتظرة المرتقبة التي يحاول نادي الزمالك إبرامها".

وأضاف:" الصفقة المنتظرة هي عودة أشرف بن شرقي واللجنة الفنية بنادي الزمالك تحركت في هذا الأمر".

وتابع:" الزمالك تواصل مع أشرف بن شرقي وتم الاتفاق على عدة بنود، وهناك توافق كبير في المحادثات، ولكن اللاعب ينتظر إنهاء تعاقده مع الجزيرة الإماراتي بالتراضي لكي يستطيع العودة للزمالك".

وأشار:" إذ أنهي بن شرقي تعاقده مع الجزيرة الإماراتي بالتراضي سيعود لنادي الزمالك بنسبة 100 %، ولكن في حال تمسك الجزيرة باللاعب فلن يعود للزمالك".

يذكر أن أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده وفشل التوصل لاتفاق حول التجديد، لينضم لنادي الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

أرقام بن شرقي مع الزمالك:

 

شارك أشرف بن شرقي  مع نادي الزمالك في 107 لقاءات، منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء في عام 2019 ، قادما من الهلال السعودي سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 أخرى.

وفاز النجم المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة".

الزمالك نادي الزمالك أشرف بن شرقي ابراهيم فايق الجزيرة الإماراتي

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