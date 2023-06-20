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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 52 محضرا تموينيا خلال حملات لضبط الأسواق بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

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وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 52 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 46 محضراً تموينياً تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 6 محاضر (عدم الإعلان عن الأسعار - شهادة صحية - بدون ترخيص - مجهولة المصدر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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