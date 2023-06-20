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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.178 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 17921 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3292 نقطة.

 وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 21708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7503 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 3627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 5351 نقطة.

 

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