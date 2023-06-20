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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلات عيد الأضحى.. جورج وسوف مع عاصي الحلاني في بيروت

جورج وسوف وعاصي الحلاني
جورج وسوف وعاصي الحلاني

يستعد المطرب جورج وسوف لإحياء حفل عيد الأضحى يوم 30 من شهر يونيو الجاري، وذلك ببيروت ضمن احتفالات عيد الأضحى.


ويشارك جورج وسوف الحفل المطرب عاصي الحلاني، والذى بدأ منذ لحظات الترويج له عبر صفحات السوشيال ميديا.

 

ومن المفترض أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة العاشرة مساء يوم 30 يونيو الفنان عاصي الحلاني وقدم خلال فقرته مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ليصعد جورج على المسرح فى تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.
 

عاصي الحلاني يحتفل بزفاف ابنته


وتصدر الفنان عاصى الحلاني وابنته ماريتا تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب زواج ابنته ماريتا.

وأقام الحلاني حفل زفاف ابنته ببيروت فى حفل ضخم حضره عدد كبير من أصدقائه المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

 

جورج وسوف يستعد لطرح أغنية جديدة

 

ويستعد الفنان جورج وسوف لطرح أغنية جديدة بعنوان "عشان مش شبهكو" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته على موقع يوتيوب. 

 

وأغنية "عشان مش شبهكو" غناء جورج وسوف وكلمات ملاك عادل وتوزيع زيزو فاروق وألحان محمد يحيى وتقدم باللهجة المصرية. ويستعد جورج وسوف لطرح مجموعة جديدة من الأغاني التي كان يحضر لها خلال الفترة الماضية.
 

وأكد جورج وسوف في تصريحات له، أن سر النجاح هو التواضع ومحبة الناس وأن من يخرج عن ذلك سيفقد محبة الناس واعتبر هذا الأمر خطأ كبير.

 

حفلات جورج وسوف

ومن المقرر أن يحيي النجم جورج وسوف مجموعة من الحفلات في اليونان في شهر أغسطس المقبل.

ويقدم جورج خلال هذا الشهر 6 حفلات دفعة واحدة يبدأها بحفل بأثينا مرورا بـbodrum ثم حفل آخر فى mykonos وحفل بـ marmaris وat sea وينتهى بحفل آخر بأثينا.

جورج وسوف حفلات عيد الأضحى عاصي الحلاني اخبار جورج وسوف

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