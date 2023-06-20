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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيهزي.. أحدث أغنيات محمد رشاد والطرح فى عيد الأضحى

محمد رشاد
محمد رشاد

يستعد المطرب محمد رشاد لطرح أحدث أغانيه مع احتفالات عيد الأضحى القادم، وتحمل الأغنية أسم بتهزي، وهي الأغنية التى يعود بها إلى الجمهور بعد غياب يقرب من العام.

ومن المفترض أن يبدأ رشاد فى الحملة الترويجية للأغنية خلال ساعات قليلة من الآن حيث أنه من المفترض أن يطرحها قبل عيد الأضحي بساعات قليلة.

أخر أغاني محمد رشاد

وكانت أخر أغنية لمحمد رشاد التى طرحها شهر يوليو الماضي وكانت بعنوان أنا مش شمتان، وهي من كلمات كوثر حجازي وألحان محمد النادي ومن توزيع طارق عبد الجابر.
 

دويتو محمد رشاد ومروة نصر

وأيضا كان محمد رشاد قد طرح العام الماضي أغنية أخرى بعنوان ربنا يكفينا وهي أغنية دويتو مع المطربة مروة نصر وهي من كلمات محمد علام وألحان مصطفى شكرى ومن توزيع أسامة عبد الهادي.
 

كلمات أغنية ربنا يكفينا 

وتقول كلمات الأغنية 

علي كل لون الدنيا فيها وفيها ناس ياما

 فيها اللي رايق واللي لقمة عيشه دوامه

 فيها اللي كاره عيشته من اللي كتير وياما باعوه

 فيها اللي حامي والمحامي واللي متحامي

 فيها اللي ينفع يبقي ضهرك تحكي سرك ليه

 فيها اللي بايع ولازم تنهي صلتك بيه

 فيه فيه كتير وياما ونفسي افهم بس ليه ليه

 بعنااا اللي طيب والخبيث بقينا نمدح فية

 اما في ناس تانية يدخلو قلبك وفي ثانية لو وسط النار تلاقيهم رجاله تستنجد بيهم

 ما لهمشي في قولنا وقالو ولا باعوا في يوم ولا خانوا ولا فكروا يوم يتعالوا مهما اتغيرت الأحوال

 عندهم البيعة ممنوعه ناس شبعانة مش شبعت جوعه تتطلب منهم يدولك تجرح فيهم ينسلك

 ناس سالكة وبيضة من جوه ناس تعفي برغم القوة اهي دي الناس اللي بتسوي وتشيل عنك حمل جبال

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