لأول مرة.. ابتهالية لكبار المنشدين من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة

تعقد وزارة الأوقاف المصرية، لأول مرة من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين مساء الخميس القادم 22 يونيو 2023م عقب صلاة العشاء، والمبتهلون هم:

1. المبتهل/ بلال مختار.

2. المبتهل/ محمد عبد الرءوف السوهاجي.

3. المبتهل/ محمد الصعيدي.

4. المبتهل/ عثمان هلال.

5. المبتهل/ حسين السويفي.

6. المبتهل/ محمد عبد السلام الحسيني.

7. المبتهل/ أحمد مقلد.

8. المبتهل/ محمد الملطاوي.

9. المبتهل/ يسري معتوق.

10. المبتهل/ محمد أكمل.

ويعد الأمسية ، الأستاذ/ حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فني للأستاذ/ عبد العزيز عمران، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع، ومذاعة عبر البث المباشر لصفحة وزير الأوقاف.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني، ولأول مرة من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة.