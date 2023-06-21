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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورت جزء من الحشاشين.. كريم عبد العزيز يتحدث عن مسلسل رمضان 2024

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أكد الفنان كريم عبد العزيز أنه يستعد خلال الفترة القادمة لإستئناف تصوير مسلسله الجديد الحشاشين، وذلك بعد تصوير جزء منه خلال الفترة الماضية.

وأضاف كريم فى تصريح خاص أن مسلسل الحشاشين من أهم وأكبر الأعمال التى يقدمها على مدار مشواره الفني، لذلك فإن التحضير له أستغرق وقتا طويلا، ويعتبر شخصية حسن الصباح على الرغم من كونها صعبة للغاية إلا أنها من أمتع الشخصيات التى سوف يقدمها على الشاشة  لما فيها من تفاصيل كثيرة متمنيا أن تنال اعجاب الجمهور

 

وتابع كريم أن المسلسل سوف يعرض فى موسم رمضان 2024 مؤكدا على أن العمل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين المتميزين شريف سلامة وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.
 

كريم عبد العزيز يحتفل ببيت الروبي

واحتفل مساء أمس الفنان كريم عبد العزيز بالعرض الخاص لفيلم بيت الروبي داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر وسط حضور جميع فريق عمل الفيلم.

وحضر العرض كل من كريم محمودعبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد والمخرج بيتر ميمي كما حضر من الفنانين محمد محمود عبد العزيز ولبلبة وأوس أوس وغيرهم من النجوم.

 

أغنية فيلم بيت الروبي 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي الأغنية الدعائية للفيلم “سمع هس” والتى يقوم بغنائها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومحمود العسيلي.

 

الأغنية من كلمات فليبينو وألحان و توزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج بيتر ميمي.

 

برومو فيلم بيت الروبي 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي البرومو الرسمي له استعداد لعرضه فى السينمات يوم 21 من شهر يونيو الجارى.

 

وظهر فى البرومو الإعلامية منى الشاذلي والتى تظهر ضمن أحداث الفيلم كضيفة شرف، كما قام كريم عبد العزيز بالغناء ضمن أحداث الفيلم لتكون هذه هي المرة الأولى الذى يخوض فيها تجربة الغناء. الفيلم يتم طرحه مع احتفالات عيد الأضحي ويستمر حتى نهاية موسم الصيف فى مصر وباقى الدول العربية.


 

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

 

أما كريم عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

كريم عبد العزيز الحشاشين حسن الصباح رمضان 2024 شريف سلامة فتحي عبد الوهاب

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