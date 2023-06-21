همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

تصدر اسم لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول أنباء عن رحيله من القلعة الحمراء في نهاية الموسم، وعدم التجديد بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مع إدارة النادي الأهلي.

حسين الشحات

شروط حسين الشحات للتجديد مع الأهلي

أعلن الإعلامي محمد فاروق، أن لاعب النادي الأهلي حسين الشحات يرفض التنازل عن شروطه من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء من حيث الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم، بالإضافة إلى إلغاء نسبة المشاركة في المباريات بخلاف حصوله على عائد الإعلانات التي يقوم بتصويرها بعيداً عن النادي الأهلي بشرط الإ تتعارض مع الرعاة الرسميين في القلعة الحمراء.

عروض جعلت حسين الشحات يدلي بشروطه أمام الأهلي

وأعطي حسين الشحات الضوء الأخضر لوكيله بمناقشة العرضين السعودي والقطري، خلال الأيام القادمة للموافقة على العرض المناسب له خاصة أن راتبه السنوي في العرضين يصل إلى 2 مليون دولار في الموسم وهو فارق كبير مع المبلغ الذي عرضه النادي الأهلي عليه للتجديد.

الاهلي يرفض شروط حسين الشحات

وفي ذلك السياق، أكد محمد شبانة أن النادي الاهلي رفض شروط محمد الشحات، وقدم له عرض 15 مليون جنيه سنويًا، ولكن الشحات طلب مليون دولار، الآمر الذي رفضه النادي بشدة، وأمهل اللاعب أسبوع لحسم موقفه مع النادي.

موعد انتهاء عقد حسين الشحات مع الأهلي

وينتهى عقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع إلى أي نادٍ في الوقت الحالي، دون الحصل على إذن من إدارة الأهلي، أي قبل ستة أشهر من انتهاء تعاقده مع ناديه وفقًا للوائح الاتحاد الدولي فيفا.

الأهلي يفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة بعد التعادل مع الوداد البيضاوي 1-1 في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، أحرز هدف الأهلي محمد عبد المنعم، وفاز الأهلي في مباراة الذهاب والتي أقيمت باستاد القاهرة بنتيجة 2-1 أحرز هدفي الأهلي بيرسي تاو ومحمود كهربا.

حسين الشحات

قادة الاهلي الحاصلين على لقب أبطال أفريقيا

1- مصطفى يونس قائد النادي الأهلي توج مع المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 1982 بعد الفوز على فريق أشانتي كوتوكو الغاني بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

2- محمود الخطيب قائد النادي الأهلي المتوج مع المارد بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 1987 بعد الفوز على فريق الهلال السوداني بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0.

3- وليد صلاح الدين قائد النادي الأهلي المتوج مع المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2001 بعد الفوز على فريق صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

4- شادي محمد قائد النادي الأهلي المتوج مع المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات في أعوام 2005 بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي بمجموع المباراتين بثلاثية نظيفة و2006 بعد الفوز على فريق الصفاقسي التونسي بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1 و2008 بعد الفوز على فريق القطن الكاميروني بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2.

5- حسام غالي قائد النادي الأهلي المتوج مع المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 بعد الفوز على فريق الترجي التونسي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

6- وائل جمعة قائد النادي الأهلي المتوج مع المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2013 بعد الفوز على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0.

7- محمد الشناوي قائد النادي الأهلي الحالي المتوج مع المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات في أعوام 2020 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 وعام 2021 بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 وعام 2023 بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-2.