أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لنادي لافيينا خلفا لجاليدى

استقر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي على تعيين أحمد عيد عبد الملك مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لجورج جاليدى .

وجاء قرار مجلس إدارة نادي لافيينا اف سي بعد الإجتماع بلجنة الكرة بنادي لافيينا، ودراسة السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة ، وجاء الاستقرار علي أحمد عيد ليقود الفريق فنيا في الموسم الجديد .

وكانت قد وجهت ادارة نادي لافيينا الشكر للمدير الفني للفريق الاول لكرة القدم المجري جورج جاليدي بعد عدم تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

ويذكر ان قد انتهي موسم دورى القسم الثانى موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بصعود فريق الجونة عن المجموعة الاولي ،وصعود زد اف سي عن مجموعة القاهرة ، وصعود بلدية المحلة عن مجموعة بحرى .