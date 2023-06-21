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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رامي الدكاني: البورصة المصرية حققت 21% صعودا خلال 6 أشهر

صدى البلد

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن رأس المال السوقي للبورصة تخطى تريليون جنيه خلال العام الجاري بالإضافة إلى ارتفاع قيم التداول الي مليارين و3 مليارات جنيه يوميا خلال جلسات التداول.

وأضاف الدكاني في مؤتمر صحفي أن البورصة المصرية حققت صعودا بنحو 21% خلال 6 أشهر متقدمة على مثيلاتها من الأسواق الناشئة في الدول العربية.

وأوضح أن إدارة البورصة تولي القطاع الخاص اهتماما أكثر من نظيرتها الحكومية وتم قيد شركة اللوتس وتداول الحاويات وكذلك تم قيد شركتين صغيرتين لافتا إلى أن البورصة تهتم بقيد جميع الشركات وليس فقط برنامج الطروحات الحكومية.

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وأضاف أن إدارة البورصة تعمل على زيادة وعي علاقات المستثمرين داخل الشركات المقيدة .. مضيفا أن البورصة المصرية أصبحت منصة التقاء المستثمرين في مصر حيث يتم لقاء صناديق استثمار وبعض الشركات بهدف التسويق لهذه الشركات.

تابع: المؤسسات المحلية ضخت نحو ٢٣ مليار جنيه استثمارات بالبورصة خلال عام مقارنة ب ٤ مليارات جنيه في الفترة المناظرالمناظرة.

وأوضح أن البورصة المصرية شهدت رقما قياسية في إعداد المستثمرين الجدد خلال النصف الأول من ٢٠٢٣ بلفت ٢٢٤ ألف مستثمر جديد.

وتوقع الدكاني بداية التداول على المشتقات المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

 

 

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