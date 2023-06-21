الروس مخدوعون..رئيس مجموعة فاجنر يكشف عن مفاجأة بشأن تقدم الجيش الأوكراني بالحرب

اتهم رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، كبار المسؤولين في موسكو بخداع الروس بشأن سير الهجوم الأوكراني المضاد، مؤكدا تقدم الجيش الأوكراني ميدانياً.

وقال بريجوزين، في تسجيل صوتي، إنهم “يضللون الشعب الروسي... لقد خسرنا عدة قرى بينها بياتيخاتكي، ولدينا نقص في السلاح والذخيرة”.

وأضاف: "تم تسليم العدو أجزاء كبيرة من الأراضي… القوات الأوكرانية حاولت بالفعل عبور نهر دنيبرو الذي يشكل حدوداً طبيعياً على خط المواجهة”.

وقال بريجوزين: "يتم إخفاء كل ذلك عن الجميع… ستستيقظ روسيا يوماً ما لتكتشف أنه تم أيضاً تسليم القرم إلى أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قال القائد الروسي السابق، إيجور جيركين، إن مؤسس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، "خسر بشكل نهائي" في نزاعه ضد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وقاتلت مجموعة فاجنر التي يتزعمها بريجوزين، إلى جانب القوات الروسية وسط غزو أوكرانيا، الذي أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير الماضي.

كما لعبت مجموعة فاجنر دورا حاسما في جهود موسكو للسيطرة على بلدة باخموت في شرق أوكرانيا.

لكن العلاقات بين بريجوزين وشويجو، الذي واجه انتقادات من بعض الخبراء العسكريين الموالين لروسيا مع توقف الغزو الأوكراني، تدهورت في الأشهر الأخيرة.