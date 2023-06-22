مفاجأة سارة للزمالكاوية.. أوسوريو يرحب بعودة "أوبامــا"

أكد الإعلامي إسلام صادق أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك ، رحب بمقترح عودة يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، المعار لنادى الحزم السعودى، حتى نهاية الموسم، وذلك بداية من الموسم المقبل.



وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"حرص أوسوريو على مشاهدة بعض مباريات يوسف أوباما مع التعاون السعودى ما دفعه لإبداء ترحيبه بعودة اللاعب لصفوف القلعة البيضاء، وعدم تجديد إعارته للفريق السعودى فى الموسم الجديد".

وأضاف:"تواجد أوباما فى مران الزمالك الأربعاء الماضى لزيارة زملائه والإطمئنان عليهم، وعقد جلسة مع أوسوريو، اتفق فيها الطرفان على بعض الأمور المهمة التى تخص اللاعب، كما أكد الكولومبى لـ يوسف أوباما أنه من اللاعبين المميزين الذين يحتاجهم الفريق فى الفترة المقبلة".