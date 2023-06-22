أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل سامسونج بمعالج مميز من كوالكوم.. وتسريب بيانات مستخدمي ChatGPT على الدارك ويب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



وكشف خبراء في مجال الأمن السيبراني أنه قد تم تسريب بيانات أكثر من 100 ألف مستخدم لبرنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT على شبكة الإنترنت المظلم أو ما يعرف بـ Dark web “ الدارك ويب”، كما حذر الخبراء أن الخطر لا يزال موجودا على المستخدمين الباقين.



كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعمل على مفاجأة كبيرة لجمهورها ومستخدميها حيث تستعد الشركة لإطلاق هاتف مميز من الفئة الرائدة بإمكانات جبارة مع ميزات تصدر لأول مرة، أبرزها دعم الشحن السريع بقوة 200 وات.



أعلنت شركة ASUS أخيرًا عن موعد إطلاق وحدة تحكم الألعاب الخاصة بها ROG Ally وذلك بعد طول انتظار من محبي ومستخدمي الألعاب الإلكترونية، حيث سيتم إطلاق الجهاز رسميًا يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو.



أكد تقرير جديد صادر عن مركز Consumer Intelligence Research Partners وهو مركز بحثي متخصص في دراسة الأنماط الاستهلاكية للمشترين، أن العديد من مستخدمي هواتف الأندرويد يتحولون إلى شراء أحدث منتجات آبل، بالرغم من ثمنها الباهظ.

تعد معالجات شركة كوالكوم الأمريكية هي أفضل معالجات للهواتف الذكية، حيث تضم قدرات عالية تمكنها من تقديم أداء جيد لسنوات مع استخدام الهاتف بشكل مستمر، ولكن يعتبر العائق في الحصول على هاتف جيد يعمل بمعالج كوالكوم هو سعر هذا الهاتف.



يعد هاتف Vivo Y21A من شركة فيفو واحدا من أفضل هواتف الشركة التي تناسب محدودي الدخل والشباب، حيث يتميز الهاتف بأنه من الفئة الاقتصادية الموفرة بالإضافة إلى أنه يضم ميزات وإمكانات جيدة في الشاشة والكاميرا والبطارية.



منذ أسابيع قليلة، أعلنت شركة آبل نظام تشغيلها الأحدث iOS 17 في مؤتمرها السنوي للمطورين Apple WWDC 2023، والذي كشفت فيه عن تغييرات ستقدم طفرة جديدة في تصميم التطبيقات وطريقة عملها من خلال منح سهولة كبيرة ومرونة في استخدام التطبيقات.