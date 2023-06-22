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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن الخسائر الأوكرانية خلال الحرب

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الخميس، إن الجيش الأوكراني قلل من هجماته على مختلف الجبهات، ويعمل حاليا على إعادة ترتيب صفوفة.

وأضاف شويجو على هامش اجتماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن قواتنا كبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة خلال الـ 16 يوما الماضيين، لافتا إلى أن كييف تعمل الآن على تجميع قواتها وتقلل من هجماتها.

وأوضح وزير الدفاع الروسي، أن ما تسلمته كييف من أسلحة غربية ما ستتسلمه في المستقبل لن يؤثر على سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مضيفا أن احتياطيات التعبئة الأوكرانية لا حدود لها، ويبدو أن الدول الغربية مستعدة للقتال حتى آخر أوكراني.

وأشار شويجو إلى أن الجيش الروسي دمر 18 مدرعة أمريكية من طراز برادلي من أصل 109 تم تسليمها لكييف، و246 دبابة غربية وسوفيتية.

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