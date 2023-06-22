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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتهمة اختلاس أموال.. حبس رئيس وحدة ميت حواي الاجتماعية بالغربية 4 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر رئيس  نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم قرار بحبس رئيس وحدة ميت حواي الاجتماعية سابقا وحاليًا بإدارة التضامن بالسنطة، 4 أيام بتهمة الاستيلاء على المال العام والمعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات، في القضية رقم 1492 لسنة 2023 والمقيدة برقم 100 لسنة 2023 م .

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كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تلقت إخطارًا بورود بلاغات باستيلاء أمل.ع.ع.ا، رئيس وحدة ميت حواي الاجتماعية، على أموال المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة لعدد من المواطنين.

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وكان أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، قد قرّر في وقت سابق استبعاد رئيس وحدة ميت حواي الاجتماعية من موقعها ونقلها للعمل بديوان الإدارة الاجتماعية بالسنطة، وذلك لحين فحص الشكاوى المقدمة ضدها من الأهالي.

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