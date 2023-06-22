انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر 2023

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، للمواطنين الراغبين في شراء المعدن الأصفر لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

ويبحث محبو شراء الذهب قبل عيد الأضحى عن أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، خاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,526 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,315 جنيه.

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,210 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,894 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,473 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,263 جنيه.

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,550 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,680 جنيه.

الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,525,714 جنيه.

تكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"،يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، و يدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.