عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر 2023

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، للمواطنين الراغبين في شراء المعدن الأصفر لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

ويبحث محبو شراء الذهب قبل عيد الأضحى عن أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، خاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

أسعار الذهب اليوم

استقرار نسبي في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2190 جنيها

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

انهيار أسعار الذهب.. تصريحات الفيدرالي تُسقط الأصفر

تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي|وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,526 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,315 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,210 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,894 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,473 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,263 جنيه.

سعر الذهب 

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,550 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,680 جنيه.
الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,525,714 جنيه.

سعر الذهب

سعر ضريبة الذهب في مصر

تكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"،يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، و يدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

أسعار الذهب اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 21 الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

الصور الأولى لسيدة فاقوس قاتلة نجلها

غدا.. فصل الكهرباء عن مناطق بالمنصورة لإجراء الصيانة الدورية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر.. تفاصيل

تَحرك من جديد| أسعار الذهب في مصر والدول العربية.. واشتري عيار 21 بـ 2150 جنيها

الحق بيع 2135 جنيها للجرام.. أسعارالذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

نزل عند 2000 جنيه..انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

2000 جنيه للجرام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر

بيع دلوقتي.. أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

بعد اعتزال الفن.. خالد الفايد يبحث عن عمل: مش هغني تاني لو فيها موتي

أكثر عرضة للفيروسات المعدية..حياة رواد الفضاء في خطر أثناء سفرهم إلى خارج الارض

مصطفى بكري: الشائعات حول تأجير قناة السويس مغرضة وكاذبة

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل بسبب قرار زيلينسكي بشأن الحرب

الحوار الوطني.. شريف منير: المسارح موجودة بناياتها لكنها لا تنتج بسبب الضرائب

هل يتم العثور على ركاب غواصة "تيتانيك” المفقودة أحياء؟.. إجابة صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

فيديو

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

طرح شقق بالتقسيط في 4 مدن جديدة على 7 سنوات وخصم 20% للكاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ