جعفر العمدة كسر الدنيا.. أمير كرارة يتحدث عن الموسم الرمضاني

أكد الفنان أمير كرارة أن مسلسله سوق الكانتو الذى عرض فى موسم رمضان الماضي له مذاق خاص وحالة مختلفة تماما عن باقى الأعمال التى تم طرحها فى هذا الموسم.



وأضاف كرارة أثناء حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى أن موسم رمضان له ظروفه والجمهور يريد خلاله قصص وحواديت تتناسب مع طبيعة الشهر الكريم ومن أهم المسلسلات التى عرضت وكسرت الدنيا مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان والمخرج محمد سامي.



وأضاف كرارة أن محمد رمضان نجم كبير وتعاونه مع المخرج محمد سامي يؤدي إلى خروج عمل مميز كما حدث فى جعفر العمدة.





أمير كرارة يخوض موسم عيد الأضحي بفيلم جديد

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم البعبع، للنجم أمير كرارة، الإعلان التشويقي الأول استعدادًا لطرحه فى موسم عيد الأضحى القادم.

تفاصيل فيلم البعبع

الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان"، يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

أمير كرارة يعود للسينما بعد غياب

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.