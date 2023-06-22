بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تعرض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ عدة أسابيع ، لأزمة صحية بسبب التهاب العصب السابع ونصحه الأطباء بأخذ قسط من الراحة والبعد عن الضغوطات

ورغم تحسن حالة البابا اواضروس وخروجه من المستشفى إلا أن أبناء الوطن العربي والمصريين مازلوا يشعرون بالقلق عليه ويبعثون الرسائل للاطمئنان على صحته

قام البابا تواضروس اليوم بإرسال منشور يطمأن جموع الشعب القبطى على صحته من خلال مجلة تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس في رسالته إن مشكلة العصب السابع تتطلب الراحة التامة وعدم بذل أى مجهود بجانب العلاج الدوائي والجلسات اليومية للعلاج الطبيعي وأنه فى خلوة تامة ويرجو ألا تطول.

ولايعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية عن مرض العصب السابع الذي أصيب به مؤخرا البابا تواضروس ولا كيفية الوقاية منه وهو ما نعرضه فى هذا التقرير نقلا عن موقع “كليفند كلينك ”

أسباب العصب السابع

مرض العصب السابع يطلق على حالة يعاني فيها المصاب من ضعف نصف عضلات الوجه أو شللها بشكل مؤقت ويحدث تدلي على جانب واحد من الوجه وفى حالات نادرة يتدلى الجانبين ولكنها حالة غير خطيرة ويتم الشفاء منها بسهولة بل وفى بعض الحالات تزول دون علاج ولكن تستمر أشهر طويلة

ويحدث التهاب العصب السابع بسبب العدوى الفيروسية ، أو حدوث التهابًا وتورمًا في العصب القحفي السابع وهو العصب الذي يتحكم في عضلات الوجه.



ما هي أعراض العصب السابع؟



تميل أعراض التهاب العصب السابع أو شلل الوجه النصفي إلى الظهور فجأة وتصل إلى ذروتها في غضون 48 إلى 72 ساعة ويعاني بعض الأشخاص بأعراض خفيفة ولكن يصاب آخرون بالشلل التام، بالإضافة إلى تدلي الوجه ، تشمل علامات العصب السابع ما يلي:

صعوبة الكلام أو الأكل أو الشرب.

سيلان اللعاب .

عيون جافة .

ألم في الوجه أو الأذن.

صداع .

فقدان التذوق.

رنين في الأذنين (طنين).

الحساسية تجاه الأصوات.



الصداع



علاج العصب السابع

تبدأ الأعراض في التحسن تدريجيًا في غضون ثلاثة أسابيع، يتعافى ما يصل إلى 80٪ من الأشخاص تمامًا ولا تظهر عليهم علامات شلل الوجه النصفي في غضون ثلاثة أشهر.



يتحسن مرض العصب السابع بدون علاج، ومع ذلك قد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بواحد أو أكثر من هذه العلاجات لتخفيف الأعراض والتعافي بشكل أسرع وهى:

تقلل الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم ، مثل بريدنيزون ، من تورم الأعصاب وقد تساعدك على استعادة حركة الوجه بشكل أسرع ويكون هذا العلاج أكثر فاعلية عندما تبدأه في غضون 48 ساعة من ملاحظة الأعراض.

قد تسرع الأدوية المضادة للفيروسات ، مثل الأسيكلوفير لعلاج الهربس ، من التعافي ، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى الفائدة التي تقدمها ويعمل هذا العلاج بشكل أفضل عند دمجه مع الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم.

العناية بالعين مهمة جدا وتعمل قطرات العين ، بما في ذلك الدموع الاصطناعية ، على تهدئة جفاف العين المتهيجة وإذا لم ينغلق جفنك ، فقد تحتاج إلى ارتداء رقعة عين لحماية العين من المهيجات والإصابات.

نادرًا ما تُجرى جراحة تخفيف الضغط على العصب لأنها قد تسبب فقدان السمع وتلفًا دائمًا في عصب الوجه.

إجراءات الجراحة التجميلية للوجه هي خيارات للأشخاص الذين لا يتعافون للمساعدة في تصحيح عدم تناسق الوجه والمساعدة في إغلاق الجفن.

العصب السابع



مضاعفات العصب السابع



يتعافى ثمانية من كل 10 أشخاص مصابين بشلل الوجه النصفي تمامًا دون أي مشاكل، ولكن يعاني 20٪ من الأشخاص من شلل في الوجه وتدلي طويل الأمد، وفى حالات نادرة يعود شلل الوجه النصفي ، عادة في غضون عامين من التشخيص الأولي لالتهاب العصب السابع