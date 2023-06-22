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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. إدين دجيكو ينتقل إلى فنربخشة التركي

إدين دجيكو
إدين دجيكو

أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع البوسني إدين دجيكو في صفقة انتقال حر، قادمًا من إنتر الإيطالي.

 

فنربخشة لم يعلن مدة التعاقد والتفاصيل الخاصة بالصفقة، لكنه رحب بلاعبه الذي اجتاز الفحوصات الطبية بإسطنبول التركية، ووقع على عقود انتقاله للفريق.

وربطت تقارير صحفية في وقت سابق، دجيكو البالغ من العمر 37 عامًا، بالانتقال للعب في السعودية.

 

وانضم دجيكو لـ إنتر عام 2021 قادمًا من روما، وقاده للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الهزيمة من مانشستر سيتي.

 

وسبق لـ دجيكو اللعب في فولفسبورج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

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