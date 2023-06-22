عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التخلي عن الدولار الأمريكي.. الهند توجه ضربة موجعة لـ الأخضر بعملة جديدة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قالت أوشا ثورات، النائب السابق لرئيس بنك الاحتياطي الهندي، اليوم الخميس، إن طموحات نيوديلهي لتدويل الروبية الهندية يمكن أن تسهل التسويات التجارية مع الدول الأخرى.

ويتحول ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وأحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، عن اعتماده على الدولار لضمان استقرار احتياطياته من النقد الأجنبي.

في الشهر الماضي، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الهند إلى ما يقرب من 600 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في عام واحد.

وحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، قالت ثورات: “تحاول الهند جعل الروبية أسهل لتكون عملة للمعاملات والمدفوعات مع شركائها لتلبية احتياجاتها التجارية الخاصة”.

وقالت ثورات، إن “استخدام الروبية كبديل للتسوية التجارية يبشر بالخير للبلدان التي تواجه نقصا في الدولار في آسيا وأفريقيا وخارجها، في حين أن التحول النموذجي في آلية السياسة يمكن أن يحمي التجارة والشركات الهندية من مخاطر الصرف وسط التقلبات العالمية”.

وأضافت أن “حصة الهند الحالية من التجارة العالمية، سواء الصادرات أو الواردات، تبلغ حوالي 7٪. وبالمثل، فإن الحصة في التدفقات المالية هي نفسها تقريبا. سيستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تحصل الهند على مركز مهيمن في التجارة العالمية”.

زيادات في الفائدة.. ارتفاع كبير لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي

الدولار يستقر قبيل كلمة لباول وبيانات التضخم تدعم الإسترليني

ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، أصر إم راجيشوار راو، نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، على أن الهند بحاجة إلى الاستعداد لإدارة التقلبات الحتمية التي ستظهر في سوق الصرف الأجنبي مع تقدم البلاد أكثر نحو تدويل الروبية.

وحذر من أنه “من المقبول الآن على نطاق واسع أنه في حين أن التدويل وحساب رأس المال الأكثر حرية يأتي مع مجموعة من الفوائد الخاصة به، إلا أنه لا يخلو من المخاطر. ولم يوضح راو كيفية إدارة المخاطر، لكنه أوضح أن “تدفقات رأس المال الأكثر حرية تأتي مع مجموعة من التحديات الخاصة بها، وأهمها التقلبات ونحن بحاجة إلى الاستعداد لإدارة ذلك”.

نيوديلهي الروبية الهندية الهند الدولار الدولار الأمريكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

حطام في قاع المحيط يثير شكوك الخبراء.. هل مرتبط بالغواصة المفقودة ؟

السعودية .. قرار عاجل من السلطات بشأن دخول المركبات للمشاعر المقدسة

أول تعليق من البيت الأبيض على وصف بايدن للرئيس الصيني بـ الديكتاتور

شاهد.. صور الأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بأوكرانيا بعد انهيار سد كاخوفكا

تأجيل الإعلان عن ترقيات القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها

موقف محرج.. هفوة جديدة من بايدن خلال عزف النشيد الوطني للهند |فيديو

دول الناتو تدعم عضوية "المسار السريع" لـ أوكرانيا في الحلف

ترشيحاتنا

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

دعاء للميت في العشر من ذي الحجة يغفر ذنبه ويضيء قبره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ