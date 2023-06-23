مصطفى بكرى: مرسى شكك فى دور المحكمة الدستورية يوم تنصيبه.. فيديو

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إنه في يوم الاحتفال بتنصيب مرسي في جامعة القاهرة، عند دخول البلتاجي حدثت هتافات، ووقتها انتفض اللواء حسن الرويني، وقال لبديع: "هو دا اللي اتفقنا عليه"، ليرد عليه "خلاص هاتصرف".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محمد مرسي كان صباح نفس اليوم أشاد بالمحكمة الدستورية خلال أدائه القسم بها، وعندما وصل جامعة القاهرة شكك في دورها.



وأشار إلى أن مرسي كان قد تحدث عن الجيش خلال أدائه للقسم بالاتحادية، وأكد أن عليه العودة لسكناته، ولكن بجامعة القاهرة قال للقيادات العسكرية الحاضرة: "انتم الأوفياء أوفيتم بدوركم وسنقوم بتكريمكم"، وانهى الخطاب ودخلنا للغداء وكان برفقته أولاده.

وتابع، أنه بعد الغداء وجد المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، ووقتها قال للمشير: "أنا قلق مين دول؟"، قال لي: "اهدأ ليس هناك رد فعل الآن اتركوا الأمور تمشي".