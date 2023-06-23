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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل النصائح للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك وأسباب تلفه

صدى البلد

يعتبر ناقل الحركة أحد أهم الأجزاء في السيارة، و يتطلب عناية واهتماما خاصاً، بالإضافة لارتفاع تكلفة إصلاحه وتغييرة عند استخدامه بشكل خاطئ.

أفضل النصائح للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك

فحص زيت ناقل الحركة بانتظام

تجنب ارتفاع الحرارة في ناقل الحركة، ويجب الحرص على تغيير الزيت في وقته المحدد لأنه يحافظ على تبريد ناقل الحركة ويمنع تلفه

القيادة داخل المدينة كثيراً وسط الإزدحامات المرورية

تغيير زيت ناقل الحركة عند مسافة 30 ألف كيلومتر، حتى تستطيع المحافظة عليه لمدة أطول

 

 

أسباب تلف ناقل الحركة ونصائح للحفاظ عليه ونصائح للحفاظ عليه

عدم تغيير وضعية القيادة من D الى R أثناء القيادة.

تجنب سحب السيارات الأخرى أو تحميل أوزان زائدة على الحد.

عدم الضغط على عصا ناقل الحركة بيديك بصفة مستمرة أثناء القيادة.

إجراء صيانة دورية وفق المواعيد المقررة.

افحص زيت ناقل الحركة بانتظام، وتغييره مرة كل عام، وتغيير فلتر زيت ناقل الحركة بالتزامن مع تغيير الزيت.

تسخين السيارة قبل الانطلاق، وخاصة في ساعات الصباح الباكر وفي فصل الشتاء عند إيقاف السيارة لساعات طويلة.

صيانة محرك السيارة بانتظام، حيث تؤثر أعطال المحرك على ناقل الحركة الأوتوماتيك بشكل مباشر وقد تؤدي لتلفه

تجنب سحب السيارات الأخرى أو تحميل أوزان زائدة عن الحد.

استخدم الفرامل برفق، حيث يؤدي استخدام الفرامل بعنف والدوس عليها باستمرار قد للتأثير سلباً على ناقل الحركة الأوتوماتيك

يؤدي الاستخدام الخاطئ للفرامل لتشكيل ضغطًا على التروس وعلى حركة الزيت بداخله مما يؤدي لتلفه.

 

ويحتاج الزيت الخاص بناقل الحركة للتغيير من وقت لآخر بسبب الحرارة التي تتولد داخل علبة السرعة في السيارة وتلفه من الاحتكاكات الميكانيكية وقلة لزوجته مع الوقت، وعدم قدرته على أداء عمله بشكل صحيح.

 

تغيير زيت ناقل الحركة الأتوماتيكي

تختلف الفترة الزمنية من سيارة لآخرى، ومثال على ذلك السيارات التي تحتوي على ناقل الحركة الأوتوماتيكي فهي تنتج حرارة أعلى بداخلها وهذا يؤدي الى إنتاج المزيد من الكربون داخل علبة السرعة وبالتالي هذا يؤدي الى تلوث الزيت وفقدانه الكثير من جودته بسرعة، وينصح بتغيير الزيت في مسافة لا تتعدى 50 ألف كيلومتر.

 

تغيير زيت ناقل الحركة اليدوي

ينصح بتغيير زيت ناقل الحركة اليدوي في مسافة من 50 ألف كيلو إلى 80 ألف كيلو وذلك يرجع الى حالة السيارة سواء جديدة أو قديمة، ومستوى تعامل السائق معها، فإذا كانت السيارة كثيرة الاستعمال ينصح بتغيير الزيت كل 30 ألف كيلومتر على الأقل، وخاصة السيارات المستخدمة داخل المدن.

 

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