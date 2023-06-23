أخبار مصر على مدار 24ساعة.. سر إقامة ماكرون مأدبة غداء للرئيس السيسي

أخبار مصر.. خص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس السيسي منفردا بـ مأدبة غداء، الخميس، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

إيمانويل ماكرون يخص الرئيس السيسي بـ مأدبة غداء.. لماذا؟

خص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس السيسي منفردا بـ مأدبة غداء، الخميس، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، على هامش حضور السيسي قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

السيسي وماكرون يتشاوران حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على مأدبة غداء عمل، أقامها الرئيس الفرنسي على شرف الرئيس بقصر الإليزيه، تكريماً لسيادته واحتفاءً بزيارته لفرنسا، للمشاركة في قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد.

السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

ميثاق التمويل العالمي الجديد.. السيسي: ندعم تونس في الظرف الدقيق الراهن

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

توقيع عقد ضخم لتوريد وتسويق غاز الهيدروجين بمصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق لتوريد غاز الهيدروجين وإنشاء وحدة خاصة لتجهيزه وتسويقه، بين شركة مصر لصناعة الكيماويات

البابا تواضروس بعد إصابته بالعصب السابع: أنا في خلوة تامة أرجو ألا تطول

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برسالة طمأنة لجموع الشعب القبطى بعد تعرضه خلال الأيام الماضية للإصابة بـ"العصب السابع"، نشرتها مجلة “الكرامة” التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

على مساحة ١٥ ألف متر.. تأسيس شركة إيجي دو لإنتاج أسياخ الحديد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد

تنقية المياه.. تأسيس شركة مساهمة مصرية "بيور دايف" لتشغيل مصنع حبيبات الكلور

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

الأب القدوة.. مصر تسعى لتحقيق حلم النهضة الشاملة عبر العمل والتضحيات الكبيرة| صور

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة "الأب القدوة" بالتعاون مع مجموعة العربي، في احتفالية كبرى بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

وزيرة البيئة تشهد أولى جلسات التدريب العملى لتحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، أولى جلسات التدريب العملى، لفريق عمل قطاع حماية الطبيعة لدراسة سلوكيات أسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الأحمر

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إحتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان

متحدث الري لـ صدى البلد: تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات استعدادا لعيد الأضحى

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باِسم وزارة الموارد المائية والري أن الوزارة ترفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال أيام العيد.

وزارة العمل: من 27 يونيو إلى 2 يوليو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل في بيان اليوم الخميس، عن أن إجازة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو تبدأ اعتباراً من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري ،حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

حققت وزارة الإنتاج الحربي على مدار السنوات التسع الماضية العديد من الإنجازات الإستثنائية التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

مصر للطيران: إتاحة تأشيرة الترانزيت مجانا للمسافرين لمدة 96 ساعة

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني، عن إمكانية الحصول علي تأشيرة ترانزيت مجانية للدخول إلى جمهورية مصر العربية مدتها تبدأ من 8 ساعات إلى 96 ساعة.

السياحة: استرداد قطعتين أثريتين من فرنسا .. وبروتوكول هندي للبحث والتنقيب بمصر

ترأس منذ قليل أحمد عيسي وزير السياحة والآثار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك.

قريبًا .. إعلان مهم من رئيس الوزراء بشأن مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

القومي للحضارة المصرية يحتفل بذكرى مرور عامين على افتتاحه واستقباله للمومياوات الملكية

بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور عامين على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير صرف معاشات يوليو ليكون قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

مدبولي: ندعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز.