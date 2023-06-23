أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

نشر موقع صدي البلد الاخباري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عددا من الأخبار الهامة فى الرياضة المصرية والعالمية أبرزها ما يلي :

تعليق صادم من عامر حسين بشأن معاقبة زيزو ودونجا بعد احتفالهم

أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، أنه ليس مجامل لأي نادي.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "لا أجامل أحد واتبع اللوائح والقوانين وسبق ان عاقبت ابني بالايقاف 8 مباريات وعاقبت أخى بحرمانه من دخول المباريات 4 مباريات".



العملية هانت | شوبير يعلن تفاصيل أزمة تجديد عقد الشحات مع الأهلي



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل أزمة تجديد عقد حسين الشحات نجم الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الأهلي يقترب من الإعلان عن تجديد عقد حسين الشحات خلال الساعات المقبلة قائلا “ العملية هانت ”

إيقاف مرة أخرى | إجراء عاجل من الزمالك ضد كهربا



كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق موقف مجلس إدارة النادي من محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب .

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك " أن كهربا حتى الآن لم يقم بسداد الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لصالح الزمالك مشددا أن الزمالك تقدم أمس بشكوى رسمية ضده .



الجزيرة قرر الاستغناء عنه | شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن بن شرقي



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف عودة أشرف بن شرقي نجم الجزيرة الإماراتي للزمالك .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الجزيرة الإماراتي قرر الاستغناء عن جميع المحترفين لديه خاصة وأن الأداء لم يكن جيدا ولم يتوج الفريق بأي بطولة لهذا الموسم.