موضوع خطبة الجمعة الأولى من ذي الحجة.. تعرف عليه

يؤدي أئمة وزارة الأوقاف، اليوم ، خطبة الجمعة الأولى من ذي الحجة، تحت عنوان :"فضل يوم عرفة وسنة الأضحية"، وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بالمدة والموضوع المحدد لها.

الجمعة الأولى من ذي الحجة

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 22 مسجدًا تزامناً مع الجمعة الأولى من ذي الحجة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 8 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1214 مسجدًا منها 976 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 238 مسجدًا صيانة وتطويرًا.



قافلة مشتركة



ويطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الجمعة قافلة دعوية مشتركة بين وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف إلى مدينة العريش بشمال سيناء ومحافظة السويس، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر بالتعاون المشترك بين الوعاظ والأئمة في تكثيف التواصل مع الجمهور.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد أنه من المقرر أن تنفذ القافلة مجموعة من اللقاءات مع الفئات المجتمعية المختلفة وذلك بعد الانتهاء من خطبة الجمعة في مجموعة من مساجد المدن التي ستتوجه لها القافلة، حيث تناقش هذه اللقاءات مجموعة من المفاهيم والقضايا المجتمعية والفكرية المهمة.



صلاة عيد الأضحى

هذا وتقام صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.