خطيب الجامع الأزهر: خير يوم عرفة يعود على الكون كله ليس الحجيج فحسب.. فيديو

الدكتور محمود الهواري من خطبة الجمعة في الجامع الأزهر:

خير يوم عرفة يعود على الكون كله ليس الحجيج فقط

من فضل الله على عباده أن رزقهم بمواسم الطاعات

اليهود يحسدوننا على يوم عرفة

خيرية الأمة شرط لمباهاة الله بها أمام الملائكة

ألقى الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، خطبة الجمعة اليوم ، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، متحدثا عن “فضل يوم عرفة”.

وقال الهواري ، في خطبة الجمعة من الجامع الازهر، إن من رحمة الله تعالى على هذه الأمة ، أن عدد لها مواسم الطاعات، التي ترفع فيها الدرجات وتستر فيها العيوب والزلات وتغفر فيها الذنوب والسيئات.

وأضاف الهواري، أن مواسم الطاعات والبركات، هو يوم عرفة ، فهو يوم مشهود، ويوم من أيام الله المجيدة.

وأشار إلى أن الله تعالى تفضل على أهل عرفة برفعة الدرجات والحسنات ومغفرة السيئات وقضاء الحاجات، ومن أسرار يوم عرفة ، هو أن خيره ينصرف إلى من وقف فيه ومن لم يقف، فهو خير للأمة كلها.

وتابع: يحمل هذا اليوم الكريم من الرسائل والمعاني ما يوجب التأمل، وأول هذه الرسائل ، أنه يوم تجديد العهد لله واستجابة للفطرة ، ألم يقل الله (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ).

وأشار إلى أن الكون بمكوناته ليشهد أن لا إله إلا الله ، ويقر لله بالعبودية ، فيقول الله (وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ).

ومن رسائل يوم عرفة ، أنه يوم كمال الدين وكمال النعمة ، وهو يوم رضى الله تعالى فيه الإسلام للبشرية دينا ، ألم يقل الله (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا).

وذكر أن اليهود حسدتنا في يوم عرفة ، لما ورد "أن رجلا من اليهود قال لسيدنا عمر بن الخطاب ، آية في كتابكم تقرأونها لو علينا نزلت معشر اليهود، لاتخذنا هذا اليوم عيدا، فقال عمر ، أي آية ؟ فقال الرجل (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) قال عمر ، إني لأعرف هذه الآية ومتى نزلت وعلى من نزلت ، فهي نزلت على رسول الله ، وهو واقف بعرفة يوم جمعة".

وقال الدكتور محمود الهواري ، خطيب الجامع الأزهر، إن من أراد أن يباهي الله به ملائكته يوم القيامة عليه أن يحقق أسباب الخيرية في يوم عرفة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله عز وجل يباهي ملائكته بالطائفين"، وعنه صلى الله عليه وسلم:"فما من يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء".

وأشار خطيب الجامع الأزهر، خلال خطبة أول جمعة من ذي الحجة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، إلى أن يوم عرفة يوم أمان للخائفين ويوم مغفرة للمستغفرين، يكفر به الله سنتين مضت وأتية، مشدداً: من أراد الضمان والأمان والاطمئنان عليه أن يبدأ بذكر الله والعبادة لله والصيام لله والإصلاح من نفسه.

وأكد أن رسولنا ضمن لمن فهم رسائل الله في أيامه فقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء - أفضل الدعاء - دعاء يوم عرفة، وخير ما قلتُ أنا والنَّبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له.