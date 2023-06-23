محط أنظار أندية عربية وخليجية.. الوداد المغربي يقترب من تعويض رحيل سامبو

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي الوداد البيضاوي المغربي، من تعويض رحيل السنغالي جونيور سامبو، مهاجم الفريق، المحتمل في الانتقالات الصيفية.



وقال موقع "لو 360 سبورت" المغربي: "سعيد الناصيري، رئيس الوداد، توصل لاتفاق مبدئي يقضي بشراء عقد المهاجم السينغالي، بول فاليري باسين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".



وأضاف: "يأتي اهتمام الوداد الرياضي بالمهاجم السينغالي المذكور، لتعويض الرحيل المرتقب لمواطنه جونيور سامبو".



هداف الوداد المغربي



واتم: "مجموعة من الأندية العربية والخليجية تقدمت لإدارة الفريق الأحمر بعروض رسمية، من أجل شراء عقد جونيور سامبو، الذي وقع 20 هدفا بقميص الوداد الرياضي، علما أن الفريق الأحمر لن يفرط في خدمات مهاجمه السينغالي، إلا في حال التعاقد مع رأس حربة جديد ".