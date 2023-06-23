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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالأرقام.. رئيس اللجنة الأمنية بالسعودية يكشف عن حجم المخالفات في حج 2023

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي

كشف مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي أنه تم إعادة 159,188 مقيما أرادوا الحج دون تصريح؛ بجانب ضبط 83 حملة حج وهمية.

وأكد البسامي - لصحيفة عكاظ السعودية - ضبط 5868 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مكة المكرمة كانوا ينوون الحج، و9 ناقلين بطرق غير نظامية.


كانت وزارة الداخلية السعودية قد عقدت مؤتمر صحفيا بحضور قيادات قوات أمن الحج  في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة، تناول خطط الوزارة الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1444، بمشاركة قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وقائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.

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