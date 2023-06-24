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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص عربية زيرو تحمل شعار رينو و5 سيارات صينية في مصر.. أسعار فيات تيبو موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2023 في مصر.. صور

تكتسب السيارة فيات تيبو موديل 2023 شهرة كبيرة داخل السوق المحلي، وخاصة بعد حركة الزيادات السعرية الأخيرة، والتي جعلتها تقدم بسعر رسمي يبدأ من 825 ألف جنيه، وخروجها من بين طرازات الفئة الاقتصادية التي كانت تنتمي لها سابقًا.

 

أرخص سيارة زيرو تحمل شعار رينو بالسوق المصري.. صور

مازالت السيارة سانديرو موديل 2023، هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية رينو في مصر، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، بمحرك 1600 سي سي، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

أرخص 5 سيارات صينية جديدة بالسوق المصري .. صور

يقدم الصانع الصيني الكثير من السيارات داخل السوق المصري، واتي تتنوع بحسب التجهيزات الداخلية بحسب كل علامة تجارية، إضافة إلى القدرات الفنية، والتصميم الخارجي أيضا سواء من فئة السيدان، أو الكروس أوفر، أو الرياضية SUV.

 

مايباخ S موديل 2023.. سعر ومواصفات أغلى سيارات مرسيدس في

 مصر

تعتبر السيارة مايباخ S موديل 2023، واحدة من ابرز اصدارات عملاقة تصنيع السيارات الالمانية "مرسيدس"، حيث تضم باقة من التجهيزات عالية الأداء، والتي تمنحها جانب خاص من الفخامة، مما يزيد من سعرها بشكل كبير، ليجعلها واحدة من اغلى سيارات النجمة الثلاثية.

 

بيجو 5008 موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

تعتبر السيارة بيجو 5008 موديل 2023 من اشهر السيارات الفرنسية في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تتراوح بين 1,524,990 جنيه و 1,809,990 جنيه.

تويوتا تقدم الجيل الرابع من ALPARED و VELFIRE .. "فان" بشكل عصري |صور

كشفت شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية عن الجيل الرابع من النسخة ALPARED، بالاضافة إلى قرينتها الرياضية VELFIRE، وتقدم النسختين باطلالة خارجية تنتمي إلى فئة الفان، مع باقة من اللمسات العصرية والتجهيزات الفنية القوية.

 

هوندا تكشف عن نسختها الجديدة ZR-V "الهجينة" .. صور

تواصل شركة هوندا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية من تألقها، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الهجينة الجديدة ZR-V، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تزيد هذه النسخة من حدة المنافسة العالمية بين الكثير من السيارات الرياضية من فئة الـ SUV.

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