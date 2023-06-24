أعراض تصاحب الإقلاع عن التدخين.. نصائح لتخفيف المتاعب

قالت فاطمة محمد أخصائي نفسي وعلاج إدمان أنه عند الإقلاع عن التدخين، يمكن أن تصاحب الشخص بعض الأعراض والانسحابات الناتجة عن إيقاف تناول النيكوتين، ومن بين هذه الأعراض:

الرغبة الشديدة في التدخين (الانسحاب النيكوتيني).

الصداع.

الإجهاد والتوتر النفسي.

القلق والاكتئاب.

النوبات القصيرة من الغضب.

الأرق والأحلام الغريبة.

الإمساك أو الإسهال.

زيادة الشهية وزيادة الوزن.

ومن المهم

وأوضحت الأخصائي النفسي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه من الجيد البحث عن الدعم والمساعدة من الأصدقاء والعائلة والمجتمع والخبراء في هذا المجال للتغلب على هذه الأعراض والحفاظ على الالتزام بالقرار، وتذكر أن الإقلاع عن التدخين يعد إنجازاً كبيراً للصحة الشخصية، ويمكن أن يحسن الحالة الصحية بشكل كبير.

هل هناك طرق لتخفيف أعراض الإقلاع عن التدخين

الإكثار من تناول الماء: يساعد شرب الماء في تنظيف الجسم من السموم وتخفيف الأعراض المصاحبة للإقلاع عن التدخين.

الرياضة والنشاط البدني: يساعد ممارسة الرياضة والنشاط البدني في تحسين المزاج وتخفيف التوتر والإجهاد النفسي الذي يصاحب الإقلاع عن التدخين.

تقليل الكافيين: يجب تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن يزيد الكافيين من القلق والتوتر.

الاسترخاء وتقنيات التأمل: يمكن استخدام تقنيات التأمل والاسترخاء، مثل التنفس العميق والتأمل واليوغا، لتخفيف التوتر والإجهاد النفسي.