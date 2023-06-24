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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة: لجنة ثلاثية لإدارة الإسماعيلي .. ورسالة هامة للجماهير

صدى البلد

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قراراً بتعيين لجنة ثلاثيه تضم كلاً من (المدير التنفيذي للنادي والمدير المالي و مدير النشاط الرياضي) على أن تتولى اللجنة تسيير أمور النادى الهامة والعاجلة، وتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العموميه بداية شهر يوليو ٢٠٢٣، تحت إشراف الجهة الادارية المختصة واللجنة الأولمبية المصرية نفاذاً للقانون ولائحة النظام الأساسى للنادى فى  أعقاب صدور حكم من محكمة القضاء الإداى بالاسماعيليه ببطلان تعيين اللجنة المؤقته.

وأكد أعضاء اللجنة الثلاثية حرصهم الشديد على تسيير كافة أمور النادي الهامه والعاجله خلال الفترة المقبلة لحين تسليم المهمة لمجلس إدارة منتخب من الجمعيه العموميه للنادى يقود سفينه الدراويش لولاية جديده.

وقالوا إنهم ماضون بكل عزم واخلاص على انجاز مهمتهم الموكله إليهم للحفاظ على استقرار النادى خلال تلك المرحله، وانهم علي مسافة واحدة من الجميع والتأكيد علي حرصهم فى تحقيق الشفافية و الأمانه وهو حق أصيل  لجماهير الإسماعيلي خلال المرحلة الحالية.

وناشدوا جمهور النادى الاسماعيلى وأعضاء الجمعيه العموميه بضرورة الوقوف خلف النادى فى هذه المرحله لأنهم المالك الشرعي للنادي ودائما ما تكون جماهير الاسماعيلي الداعم و السند لناديهم حتي يمر بسلام خلال المرحلة القادمة.

الاسماعيلي مديرية الشباب و الرياضه محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية الجمعيه العموميه

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