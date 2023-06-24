سيناريو الأحلام.. قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم هدية ذهبية لمصر

بدأ العد التنازلي لقرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في العاصمة الاقتصادية في بنين، كوتونو، والمقرر إجراؤها يوم 12 يوليو 2023.

يتنافس 54 منتخبًا في المسابقة، وسيتم توزيعهم على 9 مجموعات، حيث يصعد صاحب الترتيب الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

أما أفضل 4 منتخبات التي احتلت المركز الثاني من كل مجموعة ستتأهل للملحق العالمي.

طريق مصر لكأس العالم 2026

وبحسب نظام القرعة، ستصبح المنتخبات الإفريقية صاحبة التصنيف من 1 إلى 9 على رأس كل مجموعة، وبذلك، سيتجنب منتخب مصر مواجهة أقوى 8 منتخبات في القارة خلال التصفيات.

وجاء آخر تصنيف للمنتخبات الإفريقية في إبريل 2023، حيث جاء المغرب في المركز الأول، تلاه السنغال وتونس والجزائر ومصر ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي.

أقوى منتخب قد يواجهه منتخب الفراعنة في طريقه للوصول لكأس العالم هو منتخب من منتخبات جنوب إفريقيا ومالي.

وفي حالة كان منتخب مصر، ثاني المجموعة، سيكون لديه فرصة أخرى للصعود كأفضل ثاني من خلال الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

حدث تاريخي لتصفيات كأس العالم

يمثل كأس العالم الحدث الكروي الأكبر في القارة الإفريقية، حيث يتنافس 54 منتخبًا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعد هذا الحدث مميزًا وتاريخيا هذا العام بسبب زيادة عدد المنتخبات المتأهلة من القارة الإفريقية بمقعد واحد ونصف إضافي، وهو الأمر الذي يتطلب توزيع المنتخبات على 9 مجموعات، لأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية.

كما يتميز هذا الحدث بأنه يجري في الليلة التي تسبق الجمعية العامة الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مما يزيد من أهميته وتأثيره.

نظام تصفيات كأس العالم 2026

وبحسب نظام المسابقة والتصفيات، ستشارك 54 دولة إفريقية معتمدة لدى الفيفا في التصفيات من دور المجموعات وسيتم توزيعها على 9 مجموعات كل مجموعة 6 منتخبات.

وسيلعب كل فريق 10 مباريات 5 ذهابا ومثلهم إيابًا، بحيث يصعد صاحب الترتيب الأول مباشرة إلى كأس العالم 2026.

ويتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.